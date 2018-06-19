В Минске лонгборд стал объектом двойной кражи

Минск, 19 июня. В Минске задержан житель столицы, у которого украли лонгборд, который перед этим украл он сам.



Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 11 июня в Центральное РУВД обратился мужчина с заявлением о том, что к его несовершеннолетнему сыну подошел молодой человек и попросил прокатиться на лонгборде. Получив его, тот скрылся в неизвестном направлении.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили человека, укравшего технику стоимостью 552 рубля. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 17-летний житель Логойска. Он заявил, что собирался вернуть мальчику похищенное. Но лонгборд, который он оставил на некоторое время возле одного из заведений по улице Зыбицкой, тоже украли.



Украденный повторно лонгборд был найден оперативниками. В отношении человека, также незаконно присвоившего эту роликовую доску, проводится проверка.



В отношении 17-летнего жителя Логойска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до четырех лет, или лишения свободы на тот же срок.