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Дата распечатки: 19.06.2018 21:06
 
19.06.2018 20:24 Общество

Лукашенко: В ближайшее время мы разберемся с проблемами пересечения белорусско-российской границы

Минск, 19 июня. В ближайшее время Минск и Москва разберутся с проблемами пересечения белорусско-российской границы, заявил Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 19 июня в Минске.

"Кстати, хороший пример: в условиях необходимости обеспечения безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу мы с пониманием относимся к позиции россиян о применении элементов пограничного контроля, но ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению белорусско-российской границы нам надо урегулировать", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
БелаПАН.

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