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Дата распечатки: 19.06.2018 22:19
 
19.06.2018 21:02 Общество

Выявлены нарушения законодательства о гарантиях по государственному обеспечению детей-сирот в Гродненской области

Минск, 19 июня. Органы прокуратуры Гродненской области выявили нарушения законодательства о гарантиях по государственному обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Как сообщает Генеральная прокуратура, установлено ненадлежащее соблюдение требований закона "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". По законодательству названным уязвимым категориям граждан предоставлено право на бесплатное посещение культурных, спортивных мероприятий, физкультурно-спортивных сооружений. При этом дети, не достигшие 18-летнего возраста, наделены правом на бесплатный проезд. Возможность обучающихся пользоваться такими видами услуг определена при предъявлении единого билета. По закону он должен выдаваться в течение 5 дней с момента предоставления государственного обеспечения.

Однако Неманский государственный профессиональный лицей, Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения, Скидельский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей не соблюдали эти сроки. А Гродненский государственный аграрный университет не выдавал единые билеты обучающимся детям-сиротам на протяжении двух лет.

Не все учреждения образования приняли исчерпывающие меры по защите жилищных прав таких детей. Например, в Новогрудском сельскохозяйственном профессиональном лицее одну из несовершеннолетних на государственном обеспечении поставили на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий только после вмешательства прокуратуры.

В Кореличском государственном строительном профессиональном лицее и Мирском государственном художественном профессионально-техническом колледже прокуроры установили множественные факты невыплаты детям-сиротам ежегодной материальной помощи за счет средств стипендиального фонда учреждений образования. По требованию прокуроров Кореличского и Мирского районов указанные нарушения устранены.

Решение вопроса о возобновлении выплаты пенсии по случаю потери кормильца одной из обучающихся в Гродненском государственном профессионально-техническом колледже бытового обслуживания населения стало также возможным только после прокурорского вмешательства.

Прокуратура Гродненской области внесла заместителю председателя Гродненского облисполкома и ректору Гродненского государственного аграрного университета представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения законодательства. Реализация акта надзора поставлена на контроль.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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