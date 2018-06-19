Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/19/961484/
Дата распечатки: 19.06.2018 22:19
 
19.06.2018 21:11 Общество

Пограничники применили оружие для задержания контрабандистов на белорусско-украинской границе

Минск, 19 июня. Брестские пограничники 18 июня предотвратили попытку перемещения через белорусско-украинскую границу в Малоритском районе крупной партии мяса.

Как сообщает Государственный пограничный комитет, незаконным бизнесом промышляли несколько местных жителей. Все они первоначально проигнорировали законные требования сотрудников пограничной службы об остановке в пограничной полосе и попытались скрыться вглубь территории Беларуси. "Неправомерные наглые действия нарушителей вынудили пограничников применить оружие. В результате были задержаны три транспортных средства", — говорится в сообщении погранведомства.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что водители — жители Малоритского района — предприняли попытку переместить из Украины в Беларусь вне пунктов пропуска 44 туши крупного рогатого скота. Эта партия перевозилась без соблюдения санитарных требований и, соответственно, не прошла обязательного ветеринарного и санитарного контроля.

В отношении задержанных начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП (незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь), ст. 23.30 КоАП (нарушение пограничного режима) и ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Только по этим статьям мужчинам грозят крупные штрафы в размере до 100 базовых величин.

Кроме того, сотрудниками ГАИ Малоритского РОВД в отношении одного из граждан составлены протоколы по ст. 18.12 КоАП (нарушение правил эксплуатации транспортного средства) и ст. 18.21 КоАП (невыполнение требования об остановке транспортного средства).

Также правовую оценку в отношении лиц и товара дадут сотрудники таможни по совершенным правонарушениям. Изъятые туши в установленном порядке переданы представителям этого ведомства.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Вторник, 19 Июнь 2018, 22:19
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск