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Дата распечатки: 19.06.2018 22:19
 
19.06.2018 21:30 Безопасность

Министры обороны и образования обсудили вопросы функционирования центров допризывной подготовки

Минск, 19 июня. О функционировании центров допризывной подготовки, действующих в учреждениях среднего образования, шла речь на встрече министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова и министра образования Беларуси Игоря Карпенко, а также представителей заинтересованных сторон.

Как отмечается в сообщении Министерства обороны, "центры допризывной подготовки являются средоточием военно-патриотического воспитания юных граждан нашей страны. Учащиеся постигают здесь азы военной науки, военно-медицинской подготовки, другие армейские премудрости".

В ходе беседы, состоявшейся после ознакомления с работой центров допризывной подготовки Советского и Ленинского районов, действующих в средних школах №№ 122 и 47 Минска, обсуждались вопросы улучшения качества подготовки молодых людей к службе в Вооруженных силах, воспитания у них чувства личной ответственности перед государством, мотивации к военной службе, поступления в военные учебные заведения.

Как отметили главы двух ведомств, совершенствование деятельности центров допризывной подготовки необходимо осуществлять с учетом современных требований. "И работать они должны на конкретный результат — добиваясь повышения интереса молодых людей к службе в армии и авторитета Вооруженных сил в обществе", — говорится в сообщении Минобороны.
БелаПАН.

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