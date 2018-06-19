Министры обороны и образования обсудили вопросы функционирования центров допризывной подготовки

Минск, 19 июня. О функционировании центров допризывной подготовки, действующих в учреждениях среднего образования, шла речь на встрече министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова и министра образования Беларуси Игоря Карпенко, а также представителей заинтересованных сторон.



Как отмечается в сообщении Министерства обороны, "центры допризывной подготовки являются средоточием военно-патриотического воспитания юных граждан нашей страны. Учащиеся постигают здесь азы военной науки, военно-медицинской подготовки, другие армейские премудрости".



В ходе беседы, состоявшейся после ознакомления с работой центров допризывной подготовки Советского и Ленинского районов, действующих в средних школах №№ 122 и 47 Минска, обсуждались вопросы улучшения качества подготовки молодых людей к службе в Вооруженных силах, воспитания у них чувства личной ответственности перед государством, мотивации к военной службе, поступления в военные учебные заведения.



Как отметили главы двух ведомств, совершенствование деятельности центров допризывной подготовки необходимо осуществлять с учетом современных требований. "И работать они должны на конкретный результат — добиваясь повышения интереса молодых людей к службе в армии и авторитета Вооруженных сил в обществе", — говорится в сообщении Минобороны.