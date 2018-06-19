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Дата распечатки: 19.06.2018 22:19
 
19.06.2018 21:35 Безопасность

Первое офицерское звание "лейтенант" будет присвоено в этом году почти 100 выпускникам Института пограничной службы

Минск, 19 июня. Торжественный выпуск офицеров Института пограничной службы Беларуси состоится 23 июня в Минске на площади Государственного флага.

Как сообщили в пограничном вузе, дипломы и нагрудные знаки получат более 90 выпускников с присвоением перового офицерского звания "лейтенант". Также будут вручены дипломы офицерам, окончившим в этом году магистратуру института.

Планируется, что в мероприятии примут участие председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Анатолий Лаппо, председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец, министр образования Игорь Карпенко, представители руководства БРСМ, духовенство.
БелаПАН.

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