Лукашенко: Беларусь и Россия всегда будут придерживаться единых позиций по основным мировым проблемам

Минск, 19 июня. "Наши страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и поддерживают друг друга в международных организациях. Так будет всегда!" — заявил Александр Лукашенко по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства 19 июня в Минске.



По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, сохраняет свою важность реализация программы согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы. "Мы и далее будем координировать подходы к проблемам региональной, общеевропейской безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам", — сказал белорусский руководитель.



"Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса, что уже в принципе наши ведомства делают, — подчеркнул Лукашенко. — Это еще раз подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего государственного совета".



"Мы намерены продолжать конструктивный диалог по всем направлениям сотрудничества. Для устойчивого развития наших стран и повышения уровня благосостояния народов будет задействован весь потенциал Союзного государства", — сказал белорусский руководитель.



По словам Лукашенко, основное внимание на саммите было уделено "дальнейшему наращиванию" торговых отношений между двумя странами, в том числе за счет создания равной конкурентной среды.



Как заявил президент Владимир Путин, на заседании ВГС подведены итоги деятельности Союзного государства и намечены новые задачи его развития. В совместном заявлении "подтвержден общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства".



По словам Путина, одним из важнейших направлений российско-белорусского сотрудничества была и остается энергетика. "Россия надежно снабжает Беларусь энергоресурсами: в первом квартале этого года поставлено 4,5 млн тонн нефти и шесть миллиардов кубических метров газа. Участвует в программе модернизации газотранспортной системы страны. Строит белорусскую атомную электростанцию, которая позволит полностью обеспечить растущие потребности республики в электроэнергии", — отметил он.



"Обменялись с президентом Беларуси мнениями о текущей ситуации в мировых, региональных делах, — сообщил Путин. — Подняты вопросы укрепления сотрудничества в сфере внешней политики, обеспечения обороноспособности и безопасности Союзного государства. Утверждена программа согласованных действий на международной арене на период с 2018 по 2019 год".