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Дата распечатки: 20.06.2018 00:07
 
19.06.2018 22:27 Общество

Беларусь планирует открыть в Лозанне почетное консульство во главе с русскоязычным бизнесменом

Минск, 19 июня. В рамках рабочего визита в Швейцарию для участия в десятом заседании Белорусско-швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков встретился с представителями деловых кругов и властей кантонов Во и Фрибур в Лозанне.

"В ходе переговоров обсуждены перспективы расширения связей с франкоязычными кантонами Швейцарии с учетом планируемого открытия почетного консульства Республики Беларусь в г. Лозанне во главе со швейцарским бизнесменом А.Нажескиным", — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Недавно Андрей Нажескин в составе швейцарской делегации посещал белорусские предприятия АПК.
БелаПАН.

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