Беларусь планирует открыть в Лозанне почетное консульство во главе с русскоязычным бизнесменом

Минск, 19 июня. В рамках рабочего визита в Швейцарию для участия в десятом заседании Белорусско-швейцарского совместного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков встретился с представителями деловых кругов и властей кантонов Во и Фрибур в Лозанне.



"В ходе переговоров обсуждены перспективы расширения связей с франкоязычными кантонами Швейцарии с учетом планируемого открытия почетного консульства Республики Беларусь в г. Лозанне во главе со швейцарским бизнесменом А.Нажескиным", — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.



Недавно Андрей Нажескин в составе швейцарской делегации посещал белорусские предприятия АПК.