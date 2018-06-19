Обзор важнейших событий 19 июня 2018 года

Минск, 19 июня. В Минске прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.



"Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, думаю, что нам их надо решать здесь и сейчас", — заявил Лукашенко. "В последнее время решение актуальных вопросов зачастую переводится из одного интеграционного формата в другой, например, на площадку Евразийского экономического союза. Думаю, что нам не следует делать этого впредь, потому что мы в нашем Союзе в состоянии решать те вопросы, которые существуют", — сказал белорусский руководитель. По мнению Лукашенко, для нахождения консенсуса незачем обсуждать отдельные вопросы со странами, которые в них не задействованы. "Поэтому еще раз хочу обратить внимание на координирующую роль Постоянного комитета Союзного государства — ему надо обеспечить системное и регулярное сотрудничество профильных министров и ведомств Беларуси и России", — считает белорусский руководитель.



"Ключевым направлением деятельности Союзного государства считаем выработку и продвижение общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня, — заявил Владимир Путин. — С удовлетворением отмечаем, что наши страны поддерживают самое тесное взаимодействие в рамках международных организаций и региональных объединений. Мы вместе работаем и в ООН, и в ОБСЕ, в СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС и других организациях". Президент РФ подчеркнул "заинтересованность России в развитии Союзного государства и наращивании политической и экономической интеграции с Беларусью".



Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ начало реализацию проекта "Содействие демократии и правам человека в Беларуси". Двухлетний проект финансируется Евросоюзом. Проект начался с проведения 19—20 июня в Минске семинара, посвященного праву на справедливое судебное разбирательство. "Проект поможет Беларуси в выполнении ее обязательств в рамках ОБСЕ в области верховенства права, прав человека и равного участия женщин в демократических процессах", — говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.



Защитники Куропат приглашены 20 июня в Министерство культуры, сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. По его словам, представителей оргкомитета по защите Куропат примет заместитель министра культуры Александра Яцко. Будет обсуждаться ситуация вокруг работы развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим", который расположен в 50 метрах от места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.