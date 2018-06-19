Минск, 19 июня. Беларусь и Литва готовят новый договор в области социального обеспечения, сообщила пресс-служба белорусского Министерства труда и социальной защиты.





Проект данного документа обсужден 13—15 июня в Министерстве социальной защиты и труда Литовской Республики, где состоялся второй раунд консультаций белорусских и литовских экспертов по выработке согласованных предложений в новый проект договора.



В ходе консультаций эксперты сторон обменялись информацией об изменениях в законодательствах Беларуси и Литвы. Эксперты детально обсудили предложения в проект договора. Приняты согласованные решения по распределению обязательств государств по назначению и выплате пенсий, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве. В части пенсионного обеспечения договор будет основан на пропорциональном принципе, предусматривающем назначение и выплату пенсий государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР. Достигнута договоренность о закреплении в проекте договора положений, касающихся пересмотра пенсий, назначенных до вступления в силу договора, по заявлению лица.



Принято согласованное решение о дополнительной проработке экспертами до следующих консультаций (планируются в начале 2019 года) отдельных вопросов, касающихся, в частности, экспорта пособий, оказания медицинской помощи гражданам. По результатам консультаций подписан соответствующий протокол.В настоящее время вопросы социального обеспечения граждан, проживающих в Беларуси или Литве, регулируются договором между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о социальном обеспечении от 4 февраля 1999 года. В связи с произошедшими преобразованиями в области социального обеспечения в национальных законодательствах Беларуси и Литвы потребовалось изменение положений договора. С учетом множественности изменений принято решение о заключении нового договора.