Нацплатформа Форума гражданского общества Восточного партнерства требует приостановить работу торгово-развлекательного комплекса у Куропат

Минск, 19 июня. Члены Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства требуют от властей приостановить работу ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем поедим" у Куропат — места захоронения жертв сталинских репрессий под Минском. Об этом говорится в принятом 18 июня заявлении нацплатформы.



В документе выражена глубокая озабоченность ситуацией со строительством и началом работы ресторанно-развлекательного комплекса. Отмечается, что в октябре 2012 года Министерство культуры вынесло предписание о приостановлении строительства компанией "БелРестИнвест" объекта придорожного сервиса для согласования с министерством соответствующей документации. Одной из причин приостановки строительства стал тот факт, что некоторые построенные объекты находились на территории охранной зоны Куропат, границы которой были установлены постановлением Министерства культуры от 12 мая 2004 года.



Генеральная прокуратура, подчеркивают авторы, в своем предписании пришла к выводу о самовольном характере строительства этого объекта и поручила Миноблисполкому и Минскому райисполкому устранить допущенные нарушения, привлечь ряд должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



"Тем не менее в 2014 году по непонятной причине в постановление Министерства культуры об определении границ охранной зоны места массовых захоронений жертв политических репрессий "Куропаты" были внесены изменения, которые сократили границы охранной зоны таким образом, чтобы в них не попали здания самовольно построенного ресторана. Таким образом, лица, ответственные за нарушение законодательства Республики Беларусь, не были привлечены к ответственности, а незаконный ресторанно-развлекательный комплекс получил разрешение на осуществление деятельности", — говорится в заявлении.



Представители общественности подчеркивают, что урочище Куропаты имеет большое символическое и историческое значение для Беларуси как место памяти жертв массовых политических репрессий 1937—1940-х годов. "Факт незаконного строительства в охранной зоне урочища Куропаты вызвал резко негативную реакцию широкой общественности Минска и в целом Беларуси. Общественные активисты, возмущенные незаконностью и безнравственностью появления ресторанно-развлекательного комплекса в Куропатах, блокируют его деятельность", — отмечают авторы.



Они призывают "ответственных лиц" Генеральной прокуратуры, Министерства культуры, Мингорисполкома и Миноблисполкома "принципиально отнестись к сложившейся ситуации и принять соответствующие действия": приостановить деятельность ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем поедим" до выяснения дополнительных обстоятельств законности строительства этого объекта; провести прокурорскую проверку законности и обоснованности внесения изменений в постановление Министерства культуры от 12 мая 2004 года № 15 и изменения границ охранной зоны места массовых захоронений жертв политических репрессий "Куропаты", а также других решений государственных органов о согласовании дальнейшего строительства ресторана "Поедем поедим"; отказаться от практики привлечения к административной ответственности общественных активистов, защищающих охранную зону Куропат.



Заявление подписали 32 представителя общественных организаций, а также 9 объединений.



Акции протеста возле входа в развлекательный комплекс проходят ежедневно с 31 мая.