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Дата распечатки: 19.06.2018 16:07
 
19.06.2018 14:49 Фото

В Минске почтили память Василя Быкова

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19 июня, в день рождения народного писателя Беларуси Василя Быкова, руководство общественного объединения "Союз белорусских писателей", а также около двух десятков представителей общественности возложили цветы к могиле Быкова на Восточном (Московском) кладбище Минска.

На снимках:
2 — поэт и политик Владимир Некляев;
6 — поэт Сергей Законников;
8 — глава Союза белорусских писателей Борис Петрович.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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