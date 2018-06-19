В Минске почтили память Василя Быкова

19 июня, в день рождения народного писателя Беларуси Василя Быкова, руководство общественного объединения "Союз белорусских писателей", а также около двух десятков представителей общественности возложили цветы к могиле Быкова на Восточном (Московском) кладбище Минска.



На снимках:

2 — поэт и политик Владимир Некляев;

6 — поэт Сергей Законников;

8 — глава Союза белорусских писателей Борис Петрович.