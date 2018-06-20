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Дата распечатки: 20.06.2018 08:56
 
20.06.2018 07:07 Экономика

Лукашенко: Россияне нас кормят больше, чем мы

Минск, 20 июня. На душу населения Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции больше, чем Беларусь — в Россию. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 19 июня в Минске, сообщает пресс-служба президента.

"Интересный факт прозвучал, который не все знают, а может быть, кто-то и вообще упустил. Владимир Владимирович, на душу населения Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции больше, чем мы в Россию. Принято говорить, вот белорусы поставляют много. На душу населения вы больше нам поставляете, чем мы вам. Цифры не называю. Найдете сами. Но намного больше. Россияне нас кормят больше, чем мы", — отметил официальный белорусский лидер.
БелаПАН.

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