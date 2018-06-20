Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/20/961512/
Дата распечатки: 20.06.2018 08:56
 
20.06.2018 07:33 Общество

Самолет китайских авиалиний, незапланированно приземлившийся в Минске, продолжил полет

Минск, 20 июня. Самолет Airbus-A330 китайской авиакомпании Air China, незапланированно приземлившийся в Минске, через несколько часов продолжил полет по маршруту Барселона—Шанхай, сообщило МЧС.

Борт сел в Национальном аэропорту Минск 19 июня в 17.27. Причины приземления неизвестны. Перед этим самолет некоторое время кружил недалеко от белорусской столицы, свидетельствуют данные портала flightradar24.com.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Среда, 20 Июнь 2018, 08:56
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск