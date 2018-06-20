Самолет китайских авиалиний, незапланированно приземлившийся в Минске, продолжил полет

Минск, 20 июня. Самолет Airbus-A330 китайской авиакомпании Air China, незапланированно приземлившийся в Минске, через несколько часов продолжил полет по маршруту Барселона—Шанхай, сообщило МЧС.



Борт сел в Национальном аэропорту Минск 19 июня в 17.27. Причины приземления неизвестны. Перед этим самолет некоторое время кружил недалеко от белорусской столицы, свидетельствуют данные портала flightradar24.com.