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Дата распечатки: 20.06.2018 08:56
 
20.06.2018 07:55 Спорт, Политика

Кобяков и Медведев посмотрели по телевизору в Минске матч футбольного чемпионата мира Россия — Египет

Минск, 20 июня. Премьер-министры Беларуси Андрей Кобяков и России Дмитрий Медведев посмотрели по телевизору в Минске матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу Россия — Египет (3:1).

"За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!" — написал Медведев в "Фейсбуке".

Медведев находился в белорусской столице в рамках участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Футбольной темы коснулся Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. "Согласно нашей договоренности еще до выборов мы сегодня проводим заседание Высшего государственного совета Союзного государства — хорошая увертюра к началу питерской баталии", — сказал он.

"Будем надеяться, что все пройдет так, как российская сторона желает, и мы вас поддерживаем в этом плане", — сказал белорусский руководитель, который 14 июня в Москве с младшим сыном Николаем присутствовал на стартовом матче ЧМ Россия — Саудовская Аравия (5:0).
БелаПАН.

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