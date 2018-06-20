Пенсионер пострадал от взрыва газа в многоэтажном доме в Костюковичах

Могилев, 20 июня. Вспышка газовоздушной смеси произошла вечером 19 июня в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Молодежной в Костюковичах.



Как сообщило Могилевское областное управление МЧС, информация о происшествии поступила около 17.30. Газовоздушная смесь вспыхнула на третьем этаже в квартире, принадлежащей 64-летней пенсионерке.



"В результате вспышки с ожогами І—ІІІ степени (10% тела) госпитализирован совместно проживающий с хозяйкой 64-летний пенсионер", — отметили в МЧС.



Взрывом выбита балконная рама квартиры. Причина инцидента устанавливается.