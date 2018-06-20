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Дата распечатки: 20.06.2018 10:48
 
20.06.2018 10:03 Общество

Пенсионер пострадал от взрыва газа в многоэтажном доме в Костюковичах

Могилев, 20 июня. Вспышка газовоздушной смеси произошла вечером 19 июня в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Молодежной в Костюковичах.

Как сообщило Могилевское областное управление МЧС, информация о происшествии поступила около 17.30. Газовоздушная смесь вспыхнула на третьем этаже в квартире, принадлежащей 64-летней пенсионерке.

"В результате вспышки с ожогами І—ІІІ степени (10% тела) госпитализирован совместно проживающий с хозяйкой 64-летний пенсионер", — отметили в МЧС.

Взрывом выбита балконная рама квартиры. Причина инцидента устанавливается.
Владимир Лапцевич, БелаПАН.

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