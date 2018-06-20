Северинец: Минкульт не готов брать на себя ответственность за ситуацию в Куропатах

Минск, 20 июня. Министерство культуры не желает разбираться в ситуации со строительством развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим" возле урочища Куропаты, заявил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец 20 июня после встречи с заместителем министра Александром Яцко.

"Ни желания заниматься Куропатами, ни желания что-то исправить в этой ситуации во время приема у замминистра мы не увидели, — сказал Северинец. — Были дежурные слова о том, что они рассмотрят наше обращение, просили предоставить им обоснование, и они, может быть, подумают, стоит ли вернуться к прежним зонам охраны. Но все это тонуло в вале ссылок на бюрократические процедуры, мелочи, которые просто не имеют отношения к ситуации".



По мнению Северинца, Министерство культуры "не готово брать на себя ответственность за ситуацию в Куропатах", оно отмежевывается "и от конкурса по мемориализации Куропат, и от земель зон охраны, и от самого мемориала, словом, от того, чем министерство должно заниматься".



"Встречу, на мой взгляд, провели для галочки, чтобы отчитаться, что, мол, и Министерство культуры имеет отношение к Куропатам. Хуже того, я думаю, что это еще и прикрытие той преступной коррупционной схемы, которая прошла ровненько через Минкультуры. Работники министерства в ней участвовали. Это просто дело времени, когда это выплывет наружу. Думаю, что просто происходит "крышевание" мафии", — сказал сопредседатель БХД.



В свою очередь активистка общественной инициативы "В защиту Куропат" Анна Шапутько сообщила БелаПАН, что никаких предложений по урегулированию ситуации с развлекательным комплексом возле урочища от чиновников Министерства культуры не прозвучало.



"Мы сказали Яцко, что считаем невозможным, чтобы так называемый "Бульбаш-холл" работал, что нужно его закрывать, — рассказала Шапутько. — Заявили, что считаем все это незаконным, напомнили, что Генпрокуратура и Минкультуры не исполнили свои представления [об устранении нарушений требований законодательства по охране историко-культурных памятников]. Сказали, что Минкультуры должно стоять рядом с протестующими в Куропатах, поскольку существование этого ужасного ресторана просто выбивает почву из-под ног самого министерства".



"Мы попросили Яцко объяснить, на каком основании министерство узаконило сокращенные зоны охраны Куропат. Чиновник сослался на разработчика проекта Вадима Глинника и сказал, что тот все уже обосновал. При этом он подтвердил, что в министерстве нет документов, касающихся проекта комплекса, то есть им просто неинтересно, что происходит в Куропатах", — отметила Шапутько.



По словам Северинца, защитники Куропат намерены добиваться приема у чиновников Миноблисполкома, Генпрокуратуры и Администрации президента.



Акции против работы развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим" возле места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий проходят ежедневно с 31 мая.