Доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал

Минск, 20 июня. 20 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и евро потеряли в стоимости, российский рубль подорожал.







По итогам торгов курс евро снизился на 0,0130 рубля (0,56%) и составил 2,3197 рубля.





Курс доллара США снизился на 0,0100 рубля (0,50%) и составил 2,0052 рубля.





Курс российского рубля вырос на 0,0079 рубля (0,25%) и составил 3,1516 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на марку Brent растут и находятся в районе 75,5 доллара за баррель.







В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 45,08 копейки и составил 63,6175 рубля.