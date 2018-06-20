Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/20/961561/
Дата распечатки: 20.06.2018 13:35
 
20.06.2018 13:18 Экономика, Финансы

Доллар США и евро подешевели, российский рубль подорожал

Минск, 20 июня. 20 июня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и евро потеряли в стоимости, российский рубль подорожал.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0130 рубля (0,56%) и составил 2,3197 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0100 рубля (0,50%) и составил 2,0052 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0079 рубля (0,25%) и составил 3,1516 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на марку Brent растут и находятся в районе 75,5 доллара за баррель. 

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 45,08 копейки и составил 63,6175 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Среда, 20 Июнь 2018, 13:35
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск