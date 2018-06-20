20.06.2018 14:06 Спорт
Стали известны соперники минского "Динамо" и "Шахтера" в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы
Минск, 20 июня. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) 20 июня состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
С этой стадии выступление в турнире начнут два белорусских клуба: минское "Динамо" и солигорский "Шахтер".
По итогам жеребьевки соперником "Динамо" в 1-м квалификационном раунде будет ирландский "Дерри Сити", а "Шахтер" сыграет с валлийским "Коннас-Ки". Первые матчи состоятся 12 июля, ответные — 19 июля. Оба белорусских клуба начнут противостояние на выезде.
В Лиге Европы также выступит действующий обладатель Кубка Беларуси брестское "Динамо" — он начнет выступление со 2-го квалификационного раунда, жеребьевка которого пройдет позже.