Стали известны соперники минского "Динамо" и "Шахтера" в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы

Минск, 20 июня. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) 20 июня состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.







С этой стадии выступление в турнире начнут два белорусских клуба: минское "Динамо" и солигорский "Шахтер".







По итогам жеребьевки соперником "Динамо" в 1-м квалификационном раунде будет ирландский "Дерри Сити", а "Шахтер" сыграет с валлийским "Коннас-Ки". Первые матчи состоятся 12 июля, ответные — 19 июля. Оба белорусских клуба начнут противостояние на выезде.







В Лиге Европы также выступит действующий обладатель Кубка Беларуси брестское "Динамо" — он начнет выступление со 2-го квалификационного раунда, жеребьевка которого пройдет позже.