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Дата распечатки: 20.06.2018 15:18
 
20.06.2018 14:06 Спорт

Стали известны соперники минского "Динамо" и "Шахтера" в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы

Минск, 20 июня. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) 20 июня состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

С этой стадии выступление в турнире начнут два белорусских клуба: минское "Динамо" и солигорский "Шахтер".

По итогам жеребьевки соперником "Динамо" в 1-м квалификационном раунде будет ирландский "Дерри Сити", а "Шахтер" сыграет с валлийским "Коннас-Ки". Первые матчи состоятся 12 июля, ответные — 19 июля. Оба белорусских клуба начнут противостояние на выезде.

В Лиге Европы также выступит действующий обладатель Кубка Беларуси брестское "Динамо" — он начнет выступление со 2-го квалификационного раунда, жеребьевка которого пройдет позже.
Александр Ванкович, БелаПАН.

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Среда, 20 Июнь 2018, 15:18
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