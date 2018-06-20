Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/20/961572/
Дата распечатки: 20.06.2018 15:18
 
20.06.2018 14:11 Общество

Милиция изъяла у торговавшего на рынке минчанина пневматическое оружие и ножи

Минск, 20 июня. Милиция изъяла у торговавшего на рынке минчанина пневматическое оружие и ножи.

Как сообщила официальный представитель Центрального РУВД столицы Елена Свиридова, 19 июня в РУВД поступило сообщение от гражданина о том, что в торговой палатке на рынке мужчина продает ножи и оружие. Сотрудники милиции пресекли незаконную реализацию. У 28-летнего минчанина было изъято 17 газовых баллончиков, пневматическая винтовка и пистолет, а также 12 ножей. Изъятые у молодого человека ножи были отправлены на экспертизу.

"Представленные на исследование 10 ножей изготовлены заводским способом и являются холодным оружием колюще-режущего действия", — сделали выводы эксперты.

В отношении минчанина возбудили дело по ч. 2 ст. 296 УК (незаконные действия в отношении холодного оружия). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

ГУВД Мингорисполкома также сообщило, что 14 и 15 июня проведена "рейдовая отработка" территорий Западного, Червенского и Курасовщинского рынков, а также ТД "Ждановичи". На предмет легальности пребывания на территории Беларуси проверено 47 иностранных граждан.

По результатам выявлено и задержано шесть иностранцев, нарушивших законодательство о пребывании иностранных граждан в стране. Они привлечены к ответственности.

Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Среда, 20 Июнь 2018, 15:18
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск