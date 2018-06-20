МАРТ вынес на общественное обсуждение изменения в проект закона о естественных монополиях

Минск, 20 июня. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект "О внесении дополнений и изменений в закон Республики Беларусь "О естественных монополиях", сообщила пресс-служба ведомства.

Так, согласно документу, сферу естественной монополии по передаче и распределению электрической энергии планируется разделить на более мелкие: передача электрической энергии, ее распределение и оперативно-диспетчерское управление. "Такая структура соответствует международной практике в рамках Евразийского экономического союза и необходима для формирования общего электроэнергетического рынка союза", — отметила пресс-служба.



Также планируется повысить прозрачность деятельности субъектов естественных монополий. Проектом закона предусмотрена обязанность субъектов естественных монополий обеспечивать свободный и открытый доступ к информации о результатах своей деятельности, стоимости услуг, порядке их оказания путем размещения на своем сайте соответствующей информации.



Проект закона предусматривает и обеспечение публичности процесса регулирования естественных монополий. Антимонопольный орган наделяется правом проводить публичные слушания при установлении или изменении тарифов на услуги естественных монополий, в том числе путем общественного обсуждения на своем официальном сайте.



Кроме того, проект закона предусматривает практику разработки антимонопольным органом инструкций, определяющих критерии и периодичность изменения тарифов на услуги естественных монополий.

По мнению МАРТ, предлагаемые подходы должны способствовать повышению прозрачности регулирования деятельности субъектов естественных монополий, оптимизации тарифов в этих сферах.

Выносимый на общественное обсуждение проект закона также будет рассмотрен на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при МАРТ.

С текстом законопроекта можно ознакомиться в разделе "Законодательство/ Общественное обсуждение проектов" на сайте МАРТ.

