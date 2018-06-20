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Дата распечатки: 20.06.2018 17:01
 
20.06.2018 15:52 Экономика

В перечень инновационных товаров Беларуси включено 13 новых позиций

Минск, 20 июня. В перечень инновационных товаров постановлением Совета министров Беларуси от 20 июня № 464 внесены дополнения и изменения.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям, в перечень включены 13 новых товаров, которые прошли государственную научно-техническую экспертизу. Среди них приборы для космических аппаратов, продукция оптоэлектронной промышленности двойного назначения, техника для заготовки древесины нового поколения и т. д.

"Нововведения направлены на стимулирование выпуска инновационной продукции в нашей стране: производители указанных товаров в течение трех лет смогут пользоваться льготой по налогу на прибыль", — отметила пресс-служба.

Согласно статье 140 Особенной части Налогового кодекса прибыль организаций, полученная от реализации товаров собственного производства, которые являются инновационными в соответствии с перечнем, освобождается от налога на прибыль.

Кроме этого, из перечня исключены товары, в отношении которых в 2018 году истекает трехлетний период с момента их включения в этот перечень.
Марина Носова, БелаПАН.

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