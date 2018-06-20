В перечень инновационных товаров Беларуси включено 13 новых позиций

Минск, 20 июня. В перечень инновационных товаров постановлением Совета министров Беларуси от 20 июня № 464 внесены дополнения и изменения.



Как сообщила БелаПАН пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям, в перечень включены 13 новых товаров, которые прошли государственную научно-техническую экспертизу. Среди них приборы для космических аппаратов, продукция оптоэлектронной промышленности двойного назначения, техника для заготовки древесины нового поколения и т. д.



"Нововведения направлены на стимулирование выпуска инновационной продукции в нашей стране: производители указанных товаров в течение трех лет смогут пользоваться льготой по налогу на прибыль", — отметила пресс-служба.



Согласно статье 140 Особенной части Налогового кодекса прибыль организаций, полученная от реализации товаров собственного производства, которые являются инновационными в соответствии с перечнем, освобождается от налога на прибыль.



Кроме этого, из перечня исключены товары, в отношении которых в 2018 году истекает трехлетний период с момента их включения в этот перечень.