Минск, 20 июня. Стали известны соперники всех белорусских клубов в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Так, обладатель Кубка Беларуси по футболу брестское "Динамо" начнет выступление в Лиге Европы со 2-го квалификационного раунда, в котором сыграет с греческим "Атромитосом". Это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась 20 июня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).



Первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛЕ пройдут 26 июля, ответные — 2 августа. Брестское "Динамо" начнет противостояние с "Атромитосом" дома.



Как ранее сообщал БелаПАН, в Лиге Европы представлены еще два белорусских клуба: минское "Динамо" и солигорский "Шахтер". Они стартуют с 1-го квалификационного раунда. Соперником минчан на этой стадии будет ирландский "Дерри Сити", а "Шахтер" сыграет с валлийским "Коннас-Ки". Первые матчи 1-го квалификационного раунда состоятся 12 июля, ответные — 19 июля. Оба белорусских клуба начнут противостояние на выезде.



Напомним, 19 июня состоялась жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Лиги чемпионов, в которой Беларусь представит борисовский БАТЭ. Борисовчане начнут борьбу со 2-го квалификационного раунда. Их соперником будет победитель пары 1-го квалификационного раунда ХИК (Финляндия) — "Викингур" (Фарерские острова). Первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛЧ пройдут 24/25 июля, ответные — 31 июля/1 августа. БАТЭ начнет противостояние домашней встречей.