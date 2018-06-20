Нацбанк снижает ставку рефинансирования до минимума за десять лет

Минск, 20 июня. 27 июня ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена с 10,5 до 10% годовых, что является минимумом данного показателя для страны за последние десять лет. Решение приняло 20 июня правление Национального банка на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике.

Последний раз ставка рефинансирования в Беларуси менялась 14 февраля этого года — была снижена с 11 до 10,5% годовых.



Поясняя решение об очередном снижении ставки, пресс-служба Нацбанка отметила, что годовая инфляция замедляется. Прогноз развития ситуации в экономике, во внешней торговле, на валютном и депозитном рынках показывает, что формируемые денежно-кредитные условия обеспечат нахождение инфляции в рамках целевых параметров.



В мае 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,4% при 5% в апреле. Годовая базовая инфляция замедлилась до 2,9% (3,1% в апреле 2018 года), в том числе вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют.



По данным Нацбанка, во второй половине 2018 года ожидается некоторый рост инфляции с учетом более слабого дезинфляционного влияния внутренней экономики, а также возможного увеличения регулируемых цен. Формирование курса белорусского рубля вблизи равновесного уровня не будет оказывать давления на цены. Монетарные условия сохранятся близкими к нейтральным и продолжат обеспечивать достижение цели ценовой стабильности. Ожидается, что по итогам 2018 года инфляция сложится около 5,5%.



Воздействие внутреннего спроса на динамику цен в среднесрочной перспективе оценивается как умеренное. Сдерживанию инфляции в среднесрочной перспективе будет способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий, происходящее под влиянием текущей умеренной динамики потребительских цен и ориентации денежно-кредитной политики на поддержание ценовой стабильности.



Как отмечают в Нацбанке, со стороны денежного предложения проинфляционные риски оцениваются на низком уровне. После ожидаемого ускорения в начале года прирост средней широкой денежной массы постепенно возвращается в целевой диапазон 9—12%, в мае 2018 года данный показатель составил 12,3% в годовом выражении. Национальный банк продолжит формировать условия, которые поддержат возросшую готовность населения хранить сбережения в белорусских рублях, что также будет способствовать закреплению инфляции на целевом уровне.



Ранее в Нацбанке прогнозировали, что ставка рефинансирования к концу текущего года может снизиться до 9,5—10,5% годовых.



Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября 2018 года.