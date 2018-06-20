Год малой родины будет длиться три года

Минск, 20 июня. 2018—2020 годы в Беларуси пройдут под знаком Года малой родины. Соответствующий указ № 247 подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.



Документ принят "в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия".



Совету министров поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий "по данной тематике" до 2020 года, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов и других организаций по выполнению названной программы.



О том, что Год малой родины рассчитан на три года, Лукашенко заявил 21 апреля во время работы на субботнике на своей малой родине возле агрогородка Александрия Могилевской области. "Это даже не год малой родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою малую родину вложиться", — отметил официальный лидер.