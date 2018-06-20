В результате международной операции сотрудники пограничного спецназа задержали нелегалов из Шри-Ланки

Минск, 20 июня. В ходе проведения международной операции совместно с пограничным управлением ФСБ России сотрудники отдельной службы активных мероприятий Государственного пограничного комитета Беларуси с привлечением на стадии реализации сморгонских пограничников пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей противоправную деятельность в сфере незаконной транзитной миграции.



Как сообщает Госпогранкомитет, вечером 16 июня проходивший оформление в пункте пропуска "Каменный Лог" автопоезд на российской регистрации по оперативной информации был направлен в бокс углубленного досмотра. В опломбированном полуприцепе оказались трое нелегальных мигрантов, со слов, граждане Шри-Ланки 1990—1993 годов рождения без документов. Таким способом они пытались незаконно выехать в страны ЕС.



Водитель автопоезда, гражданин России, и выходцы из Южной Азии задержаны и помещены в ИВС Сморгонской пограничной группы для разбирательства. В отношении граждан Шри-Ланки начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП за умышленное нарушение границы. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности.

