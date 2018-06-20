Впервые на военном параде в Минске оборонщики представят робототехнику наземного и воздушного базирования

Минск, 20 июня. На параде войск Минского гарнизона 3 июля будет представлен ряд новинок военно-промышленного комплекса Беларуси: перспективная робототехника наземного и воздушного базирования, различные варианты размещения вооружения и специального оборудования на легкобронированных автомобилях, разработанные и изготовленные организациями в системе Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики, а также модернизированная бронетехника, поступившая в Вооруженные силы.



Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Владимир Лавренюк, среди новинок — перспективный самоходный роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол", созданный специалистами ООО "БСВТ — новые технологии". Комплекс будет представлен в двух вариантах вооружения: с противотанковыми управляемыми ракетами и с авиационным четырехствольным пулеметом ГШГ-7,62 в варианте "Кентавр". "Сегодня разработками подобных систем занимаются высокотехнологичные страны", — отметил Владимир Лавренюк.



Комплекс создан на базе самоходного дистанционного управляемого гусеничного мини-шасси, способного передвигаться по пересеченной местности. СРПТК "Богомол" состоит из самоходной роботизированной боевой машины и автоматизированного рабочего места оператора, управляющего работой роботизированной боевой машины по беспроводному каналу связи.



Перспективный роботизированный комплекс "Богомол" впервые был показан на Milex-2017. Изначально он конструировался как небольшой, высокомобильный и малозаметный дрон. Для этого был оснащен гибридной силовой установкой — дизельным двигателем и электрогенератором. Электротяга позволяет машине действовать бесшумно достаточно продолжительное время и при этом оставаться "холодной" в тепловом диапазоне. Полная снаряженная масса с запасом топлива на 100 км пробега и 24 часа непрерывной работы составляет не более 800 кг.



Как отмечают разработчики, мощность и эффективность работы электромотора во многом зависит от схемы подключения к нему разгонных контроллеров. Сейчас на "Богомоле" установлено второе поколение таких датчиков с возможностью их интеллектуального программирования в зависимости от нагрузок.



Одна из особенностей робота — развязанные бортовые передачи. Благодаря этому машина может пускать гусеницы в разные стороны, как это делает российский танк Т-90, и таким образом разворачиваться на месте.



"Богомол" способен оценивать положение цели относительно зоны пуска в автоматическом пассивном режиме. В ПО машины заложены элементы искусственного интеллекта, так называемые нейросетевые интерфейсы, которые позволяют идентифицировать малоконтрастные, замаскированные или неявно видимые цели. Робот их распознает и, накопив соответствующий объем информации при появившемся "окне" отправляет ее оператору. А он в свою очередь принимает решение, давать ли "Богомолу" команду на применение средств поражения или же поставить какую-либо иную задачу.



Дальность поражения в автоматизированном режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и зависших вертолетов составляет до 4 км. Наведение ПТУР на цель — автоматическое по лазерному лучу.



Через квадрокоптер оператор в состоянии управлять и обмениваться данными с роботизированной платформой, которая находится от него на расстоянии до 10 километров.



Изделие почти на 60% состоит из отечественных комплектующих.