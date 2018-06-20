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Дата распечатки: 20.06.2018 21:23
 
20.06.2018 20:20 Общество

Житель Логойска избил жену и зарезал свою собаку, показавшуюся ему бешеной

Минск, 20 июня. Два административных протокола составлено на жителя Логойского района.

Как сообщается на сайте УВД Минского облисполкома, сначала мужчина в пьяном виде избил супругу, а потом зарезал свою собаку, сорвавшуюся с цепи. Перед этим он пытался снова посадить пса на цепь, но тот покусал хозяина.

Убийство собаки происходило на глазах детей.

Уже после задержания мужчина рассказал, что при укусе заметил у собаки во рту пену и посчитал это признаком бешенства. Ранее сельчанин работал забойщиком скота, поэтому удар животному нанес прямо в сердце.

На задержанного составлено два протокола об административных правонарушениях: по ст. 9.1 КоАП (умышленное причинение телесного повреждения) и по ст. 15.45 КоАП (жестокое обращение с животными). Их санкции предусматривают наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест.

Во время освидетельствования врачи Логойской центральной районной больницы настояли на госпитализации задержанного из-за подозрения на бешенство.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Среда, 20 Июнь 2018, 21:23
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