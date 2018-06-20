Вступил в силу приговор по коррупционному делу бывших чиновников ФСЗН и Нацбанка, связанных с крупным бизнесменом

Минск, 20 июня. Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила без изменения приговор суда Ленинского района столицы по уголовному делу по обвинению бывших должностных лиц Фонда социальной защиты населения и Национального банка в совершении ряда коррупционных преступлений, а апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников — без удовлетворения. Об этом сообщили в Мингорсуде.



Апелляционное определение было вынесено 19 июня.



Приговор суда Ленинского района по данному делу вступил в законную силу.



Напомним, 18 апреля судом первой инстанции бывшая управляющая ФСЗН Людмила Бачило, обвиняемая в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки от теперь уже бывшего гендиректора "БелАВМ" Дмитрия Ронина в 20 тыс. долларов за, как утверждало следствие, обеспечение победы компании в тендерах 2015—2016 годов на поставку оборудования в ФСЗН, была приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Отбывать наказание назначено в колонии общего режима. В суде Бачило свою вину не признала.



Бывшего начальника управления информатизации ФСЗН Виталия Старовойтова суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права в течение 5 лет занимать руководящие должности. Он обвинялся в том, что получил через сотрудника компании Ронина Леонида Горбачевского 4 тыс. долларов также за содействие победе "БелАВМ" в электронных торгах. В этом эпизоде фигурирует и бывший замдиректора СЗАО Николай Романович. Якобы именно они трое разработали "нужное" техническое задание, позволившее компании победить в аукционе.



Горбачевский и Романович — два из восьми обвиняемых, кто находился не под стражей, а под подпиской о невыезде. Они признали свою вину в инкриминируемых преступлениях.



Горбачевский приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительную колонию открытого типа. Романович — к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительную колонию открытого типа.



Не признали в суде вину в злоупотреблении властью и организации получения взятки бывший начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолий Мороз и в получении взятки заместитель Мороза Екатерина Павловская. Ей также вменялось злоупотребление властью.



Мороз и Павловская обвинялись в получении взяток от Ронина в виде 3.200 долларов и телефона iPhone 6 соответственно за то, что обеспечили выдачу разрешения "БелАВМ" на продление срока завершения внешнеторговой операции, несмотря на то что время для подачи в Нацбанк такого заявления уже прошло. Павловская и Мороз были в дружеских отношениях с Рониным, женщине он дарил дорогие подарки.



Мороза суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима со штрафом 400 базовых величин, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 пять лет.



Павловская приговорена к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 базовых величин, конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет.



Бывшего председателя правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетно-информационное пространство" (ЕРИП) Олега Веремейчика, обвиняемого в злоупотреблении властью и получении взяток от гендиректора "БелАВМ" за обеспечение победы СЗАО в тендере на поставку оборудования, суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение 5 лет. Вину в суде Веремейчик признал.



Сам Ронин приговорен к 2 годам лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и принудительным лечением от алкоголизма.