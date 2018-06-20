Пожарные расчеты МЧС и Вооруженных сил тушат лесной пожар возле 230-го полигона

Минск, 20 июня. Как сообщает Министерство обороны Беларуси, 20 июня около 11.00 от должностных лиц Слонимского лесхоза поступила информация о возгорании лесного массива вблизи населенного пункта Тартаки, расположенного рядом с 230-м общевойсковым полигоном.



Ввиду сложных погодных условий (сильных порывов ветра) огонь распространился в сторону полигона.



Совместными усилиями военнослужащих Вооруженных сил и МЧС пожар удалось локализовать, его распространение пресечено. В настоящее время осуществляется тушение отдельных очагов огня.



Всего в тушении пожара участвуют 13 пожарных расчетов, в том числе 7 расчетов от Вооруженных сил и 6 расчетов от МЧС, а также вертолет Ми-8 авиации МЧС.



Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Пострадавших нет.



Причины возгорания устанавливаются.



20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились.

