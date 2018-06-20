20.06.2018 21:17 Общество
Пожарные расчеты МЧС и Вооруженных сил тушат лесной пожар возле 230-го полигона
Минск, 20 июня. Как сообщает Министерство обороны Беларуси, 20 июня около 11.00 от должностных лиц Слонимского лесхоза поступила информация о возгорании лесного массива вблизи населенного пункта Тартаки, расположенного рядом с 230-м общевойсковым полигоном.
Ввиду сложных погодных условий (сильных порывов ветра) огонь распространился в сторону полигона.
Совместными усилиями военнослужащих Вооруженных сил и МЧС пожар удалось локализовать, его распространение пресечено. В настоящее время осуществляется тушение отдельных очагов огня.
Всего в тушении пожара участвуют 13 пожарных расчетов, в том числе 7 расчетов от Вооруженных сил и 6 расчетов от МЧС, а также вертолет Ми-8 авиации МЧС.
Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.
20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились.
Ввиду сложных погодных условий (сильных порывов ветра) огонь распространился в сторону полигона.
Совместными усилиями военнослужащих Вооруженных сил и МЧС пожар удалось локализовать, его распространение пресечено. В настоящее время осуществляется тушение отдельных очагов огня.
Всего в тушении пожара участвуют 13 пожарных расчетов, в том числе 7 расчетов от Вооруженных сил и 6 расчетов от МЧС, а также вертолет Ми-8 авиации МЧС.
Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.
20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились.