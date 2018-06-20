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Дата распечатки: 20.06.2018 22:53
 
20.06.2018 21:39 Общество

В Витебске подозреваемый в разбойном нападении на АЗС был задержан в течение часа после совершения преступления

Минск, 20 июня. В Витебске задержан подозреваемый в разбойном нападении на автозаправочную станцию.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 19 июня в 23.00 на АЗС, расположенную по улице Ленинградской, было совершено разбойное нападение. Молодой мужчина под угрозой ножа потребовал у сотрудницы автозаправки деньги. Затем сам сложил содержимое кассы (589 рублей) в полимерный пакет и вышел. Сигнал срабатывания тревожной кнопки поступил на пульт централизованного наблюдения департамента охраны МВД. На место происшествия в течении 4 минут прибыл ближайший наряд милиции, а также следственно-оперативная группа.

По записям камер видеонаблюдения сотрудники установили приметы нападавшего. Схожий мужчина около полуночи был замечен патрульным нарядом департамента охраны в районе улицы Воинов-Интернационалистов. При виде милицейской машины он предпринял попытку скрыться, но был задержан сотрудниками ОМОНа.

27-летний мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Был ранее судим за грабежи, разбои и угоны транспортных средств. Недавно он освободился из мест лишения свободы. По предварительной информации, к совершению преступления он готовился заранее, для этих целей приобрел перчатки, кепку, очки, от которых впоследствии избавился. Также накануне днем он изучил объект нападения.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Среда, 20 Июнь 2018, 22:53
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