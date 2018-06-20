На встрече в Минске будут рассмотрены предложения ряда стран СНГ к концепции дальнейшего развития сотрудничества

Минск, 20 июня. В Минске 21—22 июня состоится заседание экспертной группы по рассмотрению предложений по актуализации положений Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств.



Как сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ, на встрече эксперты намерены рассмотреть предложения, поступившие от Беларуси и Кыргызстана, а также исполкома СНГ. Они затрагивают отдельные положения концепции, цель предложений — адаптация Содружества к современным реалиям.



Концепция дальнейшего развития СНГ была принята в октябре 2007 года. Как отмечают в исполкоме, она ознаменовала качественно новый этап в деятельности Содружества. "Этот программный по своей сути документ призван решить главную задачу — повысить практическую отдачу от интеграционного сотрудничества", — говорится в сообщении.



Концепция предусматривает эволюционное совершенствование СНГ, сохранение многопрофильного характера Содружества, гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия. В качестве основной цели СНГ определено формирование в долгосрочной перспективе интегрированного экономического и политического объединения заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное развитие каждого его участника.