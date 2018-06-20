Обзор важнейших событий 20 июня 2018 года

Минск, 20 июня. Пятый раунд диалога Беларуси и Евросоюза по правам человека перенесен на середину июля, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Ранее проведение диалога планировалось на конец июня. "Диалог перенесен на середину июля. Вопросы согласовываются, все в работе", — сказал Глаз. По его словам, встреча перенесена в связи с высокой загрузкой участников. Четвертый раунд диалога по правам человека состоялся 20 июля прошлого года в Брюсселе.



Министерство культуры не желает разбираться в ситуации со строительством развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим" возле урочища Куропаты, заявил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец после встречи с заместителем министра Александром Яцко. "Были дежурные слова о том, что они рассмотрят наше обращение, просили предоставить им обоснование, и они, может быть, подумают, стоит ли вернуться к прежним зонам охраны. Но все это тонуло в вале ссылок на бюрократические процедуры, мелочи, которые просто не имеют отношения к ситуации", — сказал Северинец. По его мнению, министерство "не готово брать на себя ответственность за ситуацию в Куропатах".



Сотрудники милиции составили несколько административных протоколов на защитников Куропат возле входа в ресторанно-развлекательный комплекс "Поедем поедим", против работы которого они протестуют. На Павла Северинца было составлено два протокола по статьям о мелком хулиганстве и препятствовании работе общественного учреждения. Протокол о мелком хулиганстве составлен на Ольгу Николайчик. Кроме того, на Северинца составлено три протокола о нарушении правил дорожного движения, на Николайчик и активиста Леонида Кулакова — по одному.



Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает на рост своих инвестиций в белорусскую экономику в ближайшие годы, заявил ведущий банкир представительства ЕБРР в Беларуси Юрий Сериков на организованном банком "Мебельном форуме". "90% нашей работы в Беларуси связано именно с поддержкой частного сектора. За годы работы в стране (с 1992-го. — БелаПАН.) мы инвестировали уже порядка 2 млрд евро и рассчитываем, что еще 1 млрд сделаем гораздо быстрее, чем в предыдущие годы", — отметил Сериков. По его словам, в 2017 году ЕБРР реализовал в стране 14 проектов на 163 млн евро. Пик инвестиций банка пришелся на 2011—2014 годы, что связано с вложением средств в модернизацию деревообрабатывающей отрасли, затем последовал спад инвестирования, но с 2016 года вновь наблюдается рост. "Основной нашей целью в Беларуси является поддержка рыночной экономики. Однако мы выступаем за общее улучшение качества жизни населения, поэтому активно поддерживаем муниципальные проекты. В частности в Беларуси мы поддерживаем водный сектор, помогаем строить дороги и проводить канализацию", — пояснил Сериков.



27 июня ставка рефинансирования будет снижена с 10,5 до 10% годовых, что является минимумом за последние десять лет. Решение приняло правление Национального банка на ежеквартальном заседании по денежно-кредитной политике. Последний раз ставка рефинансирования менялась 14 февраля — была снижена с 11 до 10,5% годовых.



В Беларуси продолжает ускоряться кредитование, что создает риски для стабильности курса белорусского рубля. Такой вывод приводится в новом экономическом обзоре, который подготовил Центр макроэкономических исследований российского "Сбербанка". По итогам мая кредитный портфель белорусских банков вырос на 12,9% в годовом выражении и на 3,1% за месяц. При этом быстрее всего растет сегмент физических лиц, который завершил апрель с результатом 32,3% в годовом выражении.