Минск, 20 июня. Британские компании заинтересованы в закупке белорусских пиломатериалов на биржевых торгах. Как сообщила пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи, об этом было заявлено в ходе переговоров с британскими деревообработчиками, посетившими центральный офис БУТБ 19 июня.



В мероприятии также приняли участие представители ведущих компаний-экспортеров лесопродукции, биржевых брокеров и посольства Беларуси в Великобритании.



По мнению председателя правления БУТБ Аркадия Саликова, покупая пиломатериалы через биржу, британские компании не только получают доступ к максимально широкому кругу поставщиков, но и существенно снижают возможные внешнеторговые риски. "Основная функция биржи — аккумулировать спрос и предложение на товары, способствуя формированию рыночной цены в условиях высокой конкуренции. Однако мы пошли дальше и предлагаем участникам торгов ряд инструментов, позволяющих застраховаться от нарушения контрагентом договорных обязательств. Это и расчеты через субсчета биржи, и внесение задатка, и возможность обратиться в отдел контроля за исполнением биржевых сделок. В результате доля проблемных сделок не превышает 1% от их общего количества", — подчеркнул Саликов.



Наряду с особенностями участия в биржевых торгах стороны также обсудили вопросы обеспечения качества белорусских пиломатериалов, стабильности поставок и логистики. В частности, управляющий директор компании Carter Turner Ltd. Питер Картер считает, что качество производимой в Беларуси продукции в целом отвечает британским стандартам, при этом цена на белорусские пиломатериалы даже с учетом транспортных расходов "выглядит очень привлекательной". "То, что мы видели на Борисовском деревообрабатывающем комбинате, превзошло наши ожидания. Считаю, что такая продукция будет, несомненно, пользоваться спросом на британском рынке. Кроме того, судя по биржевым котировкам, ценовая конкурентоспособность белорусских пиломатериалов будет также достаточно высока, а предлагаемые биржей схемы работы помогут оптимизировать издержки, связанные с участием в торгах, контролем качества, оплатой и доставкой товара. Конечно, многое для нас в новинку, но попробовать определенно стоит", — отметил британский бизнесмен.



В рамках программы визита британской делегации на БУТБ также состоялись B2B-переговоры с белорусскими предприятиями лесопромышленного комплекса, заинтересованными в экспорте продукции деревообработки в Соединенное Королевство с использованием биржевой электронной площадки. В ближайшее время планируется составить перечень белорусской лесопродукции, востребованной на рынке Великобритании, и выработать приемлемую для продавцов и покупателей схему организации поставок.