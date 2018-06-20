Посол Латушко договорился с директором Medef international об организации встреч руководства ведущих французских компаний с экономическими делегациями из Беларуси

Минск, 20 июня. Состояние и перспективы расширения делового сотрудничества между Беларусью и Францией обсуждены 20 июня на встрече посла в Париже Павла Латушко с директором Medef international (Ассоциация предпринимателей Франции) Жералдин Ламбле.



Стороны рассмотрели вопросы подготовки совместно с Medef international визита делегации французских деловых кругов и его совмещение с проведением третьего заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, запланированного в 2018 году в Минске, сообщило белорусское диппредставительство во Франции.



Достигнута договоренность об организации в штаб-квартире Ассоциации предпринимателей встреч руководства ведущих французских компаний с экономическими делегациями из Беларуси.



Директор Medef international проинформировала о подготовке организации Евразийского экономического форума в Вероне (Италия) 25—26 октября 2018 года, организатором которого выступает Фонд "Росконгресс" и итальянский банк Intesa.