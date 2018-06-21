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Дата распечатки: 21.06.2018 08:18
 
21.06.2018 07:55 Общество

На пожаре в Берестовицком районе погибло два человека

Минск, 21 июня. Два человека погибло на пожаре в деревне Третьяки Берестовицкого района. ЧП произошло ранним утром 21 июня, сообщает Гродненское областное управление МЧС.

В результате возгорания в доме, используемом как дачный, уничтожена кровля, перекрытие, имущество. Личности погибших и причина пожара устанавливаются.

Кроме того, по информации регионального управления, днем 20 июня в деревне Синьки Сморгонского района загорелся легковой автомобиль "Опель Астра" 1993 года выпуска. Повреждены шины, салон, моторный отсек, лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается.

В суточных сводках МЧС есть также информация о загорании двух кормоуборочных комбайнов. Вечером 20 июня при движении по дороге общего пользования возле деревни Жуковщина Дятловского района загорелся комбайн КВК-800 "Полесье". Повреждено оборудование моторного отсека, передние колеса. Предполагаемая причина загорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Днем 20 июня поступило сообщение о загорании комбайна такой же марки на поле возле деревни Пожарище Бешенковичского района. Повреждены моторный отсек, кабина и колеса, отмечает Витебское областное управление МЧС. Причина пожара устанавливается.
БелаПАН.

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