На пожаре в Берестовицком районе погибло два человека

Минск, 21 июня. Два человека погибло на пожаре в деревне Третьяки Берестовицкого района. ЧП произошло ранним утром 21 июня, сообщает Гродненское областное управление МЧС.



В результате возгорания в доме, используемом как дачный, уничтожена кровля, перекрытие, имущество. Личности погибших и причина пожара устанавливаются.



Кроме того, по информации регионального управления, днем 20 июня в деревне Синьки Сморгонского района загорелся легковой автомобиль "Опель Астра" 1993 года выпуска. Повреждены шины, салон, моторный отсек, лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается.



В суточных сводках МЧС есть также информация о загорании двух кормоуборочных комбайнов. Вечером 20 июня при движении по дороге общего пользования возле деревни Жуковщина Дятловского района загорелся комбайн КВК-800 "Полесье". Повреждено оборудование моторного отсека, передние колеса. Предполагаемая причина загорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.



Днем 20 июня поступило сообщение о загорании комбайна такой же марки на поле возле деревни Пожарище Бешенковичского района. Повреждены моторный отсек, кабина и колеса, отмечает Витебское областное управление МЧС. Причина пожара устанавливается.