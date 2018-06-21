Лукашенко поздравил мэра Москвы Собянина с 60-летием

Минск, 21 июня. Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина.



"Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу Вы вносите большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия", — цитирует послание пресс-служба президента.



Лукашенко выразил уверенность, что плодотворная деятельность Собянина на государственном посту будет и впредь содействовать "реализации совместных проектов и наращиванию сотрудничества с Беларусью".