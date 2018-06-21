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Дата распечатки: 21.06.2018 09:43
 
21.06.2018 08:50 Политика, Экономика

Лукашенко поздравил мэра Москвы Собянина с 60-летием

Минск, 21 июня. Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина.

"Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу Вы вносите большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия", — цитирует послание пресс-служба президента.

Лукашенко выразил уверенность, что плодотворная деятельность Собянина на государственном посту будет и впредь содействовать "реализации совместных проектов и наращиванию сотрудничества с Беларусью".
БелаПАН.

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