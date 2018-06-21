Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/21/961729/
Дата распечатки: 21.06.2018 11:22
 
21.06.2018 09:58 Общество

Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 83 районах Беларуси

Минск, 21 июня. Запрет на посещение лесов действуют в 83 районах страны, сообщила БелаПАН пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

За последние дни запрет был снят в некоторых районах Гомельской и Гродненской областей.

На время действия запрета гражданам не разрешается нахождение в лесном фонде (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), запрещается и въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями (до 25 базовых величин). Узнать актуальную информацию о наличии или отсутствии запретов на посещение лесов всегда можно на интерактивной карте министерства.

За последние сутки в лесном фонде произошло семь случаев возгораний. Всего с начала пожароопасного сезона было зафиксировано 312 лесных пожаров. В пятницу, 22 июня, холодный атмосферный фронт принесет дожди. Ожидается, что на следующей неделе запретов на посещение лесов станет меньше.

Решение о введении или снятии запрета на посещение лесов, согласно законодательству, принимают местные распорядительные и исполнительные органы. Соответственно, информацию о наличии или отсутствии разрешенных участков для прохода к дачным участкам, сбора грибов и т.д. могут предоставить в районных исполнительных комитетах или в лесхозах на местах. При этом сотрудники лесхозов и отделов по чрезвычайным ситуациям могут обратиться в распорядительные и исполнительные органы с ходатайством о введении или снятии запрета.

Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Четверг, 21 Июнь 2018, 11:22
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск