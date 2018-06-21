Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 83 районах Беларуси

Минск, 21 июня. Запрет на посещение лесов действуют в 83 районах страны, сообщила БелаПАН пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

За последние дни запрет был снят в некоторых районах Гомельской и Гродненской областей.

На время действия запрета гражданам не разрешается нахождение в лесном фонде (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), запрещается и въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями (до 25 базовых величин). Узнать актуальную информацию о наличии или отсутствии запретов на посещение лесов всегда можно на интерактивной карте министерства.

За последние сутки в лесном фонде произошло семь случаев возгораний. Всего с начала пожароопасного сезона было зафиксировано 312 лесных пожаров. В пятницу, 22 июня, холодный атмосферный фронт принесет дожди. Ожидается, что на следующей неделе запретов на посещение лесов станет меньше.



Решение о введении или снятии запрета на посещение лесов, согласно законодательству, принимают местные распорядительные и исполнительные органы. Соответственно, информацию о наличии или отсутствии разрешенных участков для прохода к дачным участкам, сбора грибов и т.д. могут предоставить в районных исполнительных комитетах или в лесхозах на местах. При этом сотрудники лесхозов и отделов по чрезвычайным ситуациям могут обратиться в распорядительные и исполнительные органы с ходатайством о введении или снятии запрета.

