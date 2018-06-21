Около 30 единиц техники тушили лесной пожар возле армейского полигона под Барановичами

Минск, 21 июня. В Барановичском районе ликвидирован лесной пожар около армейского полигона, сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о том, что в лесном массиве возле населенного пункта Тартаки произошел пожар, поступила спасателям 20 июня в 12.08.

Из-за сильных порывов ветра огонь распространился в сторону расположенного рядом 230-го общевойскового полигона.



Подразделения МЧС прибыли на помощь в тушении пожара.



Совместными действиями спасателей, военнослужащих, представителей лесхоза пожар был локализован, а затем ликвидирован. Время ликвидации — 00.55 21 июня. На месте работали 225 человек, 28 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Авиаторы МЧС произвели 17 сливов воды на очаги пожара.

Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. 20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились.

