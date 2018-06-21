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Дата распечатки: 21.06.2018 11:22
 
21.06.2018 10:42 Общество

Около 30 единиц техники тушили лесной пожар возле армейского полигона под Барановичами

Минск, 21 июня. В Барановичском районе ликвидирован лесной пожар около армейского полигона, сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о том, что в лесном массиве возле населенного пункта Тартаки произошел пожар, поступила спасателям 20 июня в 12.08.

Из-за сильных порывов ветра огонь распространился в сторону расположенного рядом 230-го общевойскового полигона.

Подразделения МЧС прибыли на помощь в тушении пожара.

Совместными действиями спасателей, военнослужащих, представителей лесхоза пожар был локализован, а затем ликвидирован. Время ликвидации — 00.55 21 июня. На месте работали 225 человек, 28 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Авиаторы МЧС произвели 17 сливов воды на очаги пожара.

Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. 20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились.

Марина Носова, БелаПАН.

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