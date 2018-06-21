Три с половиной тысячи жителей квартала около Севастопольского парка в Минске выступают против изменения усадебной застройки

Минск, 21 июня. Три с половиной тысячи жителей квартала около Севастопольского парка в Минске выступают против реализации планов властей по изменению усадебной застройки, сообщили БелаПАН активисты.

Согласно их информации, с 19 мая по 19 июня в Первомайском районе Минска проводилось общественное обсуждение "Градостроительного проекта детального планирования территории в границах Логойский тракт — ул. Волгоградская — ул. Кутузова — ул. Севастопольская (внесение изменений)".

В рамках общественного обсуждения жители квартала сформулировали подробный список замечаний и предложений, под которым собрали более трех с половиной тысяч подписей. Все подписи со списком замечаний и предложений переданы и зарегистрированы в администрации Первомайского района Минска.

Дополнительно о всех поднятых проблемах будут уведомлены государственные органы, которые будут проводить экспертизу проекта, и Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Замечания и предложения по проведению общественного обсуждения описаны на 17 листах, а непосредственно по проекту детального планирования (ПДП) — на 44 листах. "В данном случае это не просто желания или нежелания жителей, но прежде всего аргументация, опирающаяся на градостроительные нормы и регламенты, законы Республики Беларусь", — отмечают общественные активисты.

По их мнению, для разработки ПДП использована устаревшая исходная разрешительная документация. Жителям отказывали в ознакомлении с материалами утвержденного и обсуждаемого ПДП. "Представленные материалы содержали много ошибок и были ужасного качества: схемы без масштаба, ссылки на материалы, которые не были предоставлены, и прочее. В целом информация была очень скудная и по большей части искаженная", — говорится в обращении жителей.

Также они обращают внимание, что разработчики решили оставить два дома усадебной застройки на улице Волгоградской, когда по требованиям генплана такое соседство (дом в два этажа и дом в 16 этажей) допускать нельзя. Жители также выступают в целом против многоэтажной застройки рядом с усадебной.



По словам активистов, "разработчики планируют данным ПДП ухудшить обеспеченность населения учреждениями образования, здравоохранения и спортивными объектами, но зато увеличить торговые площади".

"На улице Волгоградской в час пик уже и так не проехать, возможности ее расширения нет, но разработчики хотят добавить еще около 4.500 машиномест", — обращают внимание властей жители.

Также власти собираются снизить процент озелененности, который "и так ниже нормы".

"Более трех с половиной тысяч граждан Беларуси выступили за максимальное сохранение усадебной застройки без выделения в ней подзон среднеплотного и высокоплотного строительства при проведении реконструкции и против утверждения данного проекта, несоответствующего законодательству Беларуси", — резюмируется в обращении.

