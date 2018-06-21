21.06.2018 11:14 Политика, Общество
Уголовное дело в отношении руководителей профсоюза РЭП передано в суд Советского района Минска
Минск, 21 июня. Уголовное дело в отношении председателя независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадия Федынича и руководителя минской городской организации профсоюза РЭП Игоря Комлика передано в суд Советского района Минска.
Дело было возбуждено в августе 2017 года. Федынич и Комлик обвиняются по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере). По данным Следственного комитета, они незаконно открыли счет в литовском банке, на который поступала иностранная валюта от нерезидентов Беларуси. В 2011 году на этот счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности и налоговой декларации профсоюза. Сумма неуплаченных налогов оценивается более чем в 22 тыс. рублей.
В интервью профсоюзному ресурсу praca-by.info Федынич отметил, что с материалами уголовного дела они с Комликом закончили знакомиться 8 июня, а уже спустя 10 дней его передали в суд Советского района (по месту юридического адреса профсоюза РЭП). "Как правило, прокурор знакомится с делом 10—15 дней. Мы знакомились с материалами дела месяц. Как прокурор мог ознакомиться с одиннадцатью томами дела, каждый по 600 страниц, за три-пять дней?" — интересуется профсоюзный лидер.
По его мнению, такая спешка означает, что поставлена задача "как можно быстрее отправить дело в суд и желательно вынести решение во время массовых отпусков, в том числе отпусков дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске". "Это дело — политическое, — убежден Федынич. — Так распорядилась судьба, что РЭП сегодня — одна из считанных организаций, которая бескомпромиссно помогает людям, конструктивно критикует власть, что явно не всем нравится".
Федынич не исключает, что "власть может использовать приговор по делу профсоюзов для зачистки перед президентскими выборами 2020 года". Он также убежден, что, "каким бы ни был приговор, РЭП будет работать". "Профсоюз перестанет работать только в том случае, если потеряет поддержку людей. Сегодня каждый день к нам идет народ со своими проблемами", — сказал профсоюзный лидер.
Международные профцентры и белорусские правозащитные организации призывали власти Беларуси прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика, считая его политическим.
Дело было возбуждено в августе 2017 года. Федынич и Комлик обвиняются по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере). По данным Следственного комитета, они незаконно открыли счет в литовском банке, на который поступала иностранная валюта от нерезидентов Беларуси. В 2011 году на этот счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности и налоговой декларации профсоюза. Сумма неуплаченных налогов оценивается более чем в 22 тыс. рублей.
В интервью профсоюзному ресурсу praca-by.info Федынич отметил, что с материалами уголовного дела они с Комликом закончили знакомиться 8 июня, а уже спустя 10 дней его передали в суд Советского района (по месту юридического адреса профсоюза РЭП). "Как правило, прокурор знакомится с делом 10—15 дней. Мы знакомились с материалами дела месяц. Как прокурор мог ознакомиться с одиннадцатью томами дела, каждый по 600 страниц, за три-пять дней?" — интересуется профсоюзный лидер.
По его мнению, такая спешка означает, что поставлена задача "как можно быстрее отправить дело в суд и желательно вынести решение во время массовых отпусков, в том числе отпусков дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске". "Это дело — политическое, — убежден Федынич. — Так распорядилась судьба, что РЭП сегодня — одна из считанных организаций, которая бескомпромиссно помогает людям, конструктивно критикует власть, что явно не всем нравится".
Федынич не исключает, что "власть может использовать приговор по делу профсоюзов для зачистки перед президентскими выборами 2020 года". Он также убежден, что, "каким бы ни был приговор, РЭП будет работать". "Профсоюз перестанет работать только в том случае, если потеряет поддержку людей. Сегодня каждый день к нам идет народ со своими проблемами", — сказал профсоюзный лидер.
Международные профцентры и белорусские правозащитные организации призывали власти Беларуси прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика, считая его политическим.