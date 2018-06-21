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Дата распечатки: 21.06.2018 12:51
 
21.06.2018 12:00 Общество

СК завершил расследование в отношении 25-летнего минчанина, который сделал около 130 закладок психотропов

Минск, 21 июня. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Минска, который сделал около 130 закладок психотропного вещества.

По информации официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног, обвиняемый был задержан сотрудниками УВД Миноблисполкома в конце марта 2018 года в деревне Большой Тростенец Минского района. В ходе осмотра его автомобиля были обнаружены сверток с психотропным веществом массой не менее 2,39 грамма, электронные весы, упаковочные материалы, перчатки и другие предметы для фасовки психотропов.

По данным следствия, мужчина, машинист буровой установки в столичной организации, стал работать на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ в декабре 2017 года. Он отвечал за перемещение особо опасных психотропных веществ по территории Беларуси. Для конспирации участники организованной группы использовали программы интернета с  шифрованием.

С целью сбыта обвиняемый приобрел особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон (мефедрон) общей массой около 515 граммов, часть которого положил в тайник в лесном массиве в Минском районе. Остальную часть расфасовал и разложил в различных местах Минского района и столицы, сделав 128 закладок.

В рамках расследования из всех мест обнаруженных тайников изъяты свертки с готовыми для сбыта психотропами, получены заключения специалистов Государственного комитета судебных экспертиз по судебно-химическим экспертизам, исследованиям радиоэлектронных устройств и различных носителей информации.

Минчанин обвиняется по ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенные организованной группой). Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Мера пресечения в отношении обвиняемого не изменялась, он находится под стражей. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Материалы уголовного дела в отношении иных участников организованной преступной группы выделены в отдельное производство.

Марина Носова, БелаПАН.

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Четверг, 21 Июнь 2018, 12:51
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