Импортер Kia Motors ожидает рекордный рост продаж автомобилей в Беларуси в этом году

Минск, 21 июня. В 2018 году в Беларуси ожидается рекордный рост продаж автомобилей Kia, заявил журналистам Дмитрий Маркович — заместитель директора автоцентра "Атлант-М на Независимости", который является официальным импортером южнокорейского автопроизводителя Kia Motors.





"В прошлом году в Беларуси было продано 1.740 новых автомобилей Kia, а в этом мы ожидаем порядка 3.000 проданных машин. Таким образом, рост составит 72%. Это наши конкретные планы, мы движемся к их исполнению", — сказал Маркович на пресс-конференции, посвященной выходу на белорусский рынок спорткара Kia Stinger.







"Мы можем подтвердить, что белорусский автомобильный рынок растет. В какой-то степени это стимулируется кредитными, лизинговыми предложениями. Конкретно для нас, как дилера, рост объемов продаж связан также с расширением модельного ряда продаваемых в Беларуси Kia. То есть у нас появились свежие предложения, которые подпадают под кошелек местного потребителя", — пояснил замдиректора дилерского предприятия.







Вместе с тем он подчеркнул, что это оптимистичные планы, которые сформированы с учетом текущей ситуации на рынке. "Сейчас еще только июнь, а в Беларуси ситуация, к сожалению, меняется очень часто и зачастую кардинально", — отметил Маркович.







В том числе с учетом оптимистичной оценки ситуации на рынке в Беларуси стартовали продажи новой флагманской модели Kia — спортивного фастбека Stinger. Топовая версия Stinger оснащается шестицилиндровым бензиновым двигателем 3,3 литра с двойным турбонаддувом мощностью 370 л. с., автоматической коробкой передач и полным приводом. Время разгона до 100 км/ч составляет всего 4,9 секунды. Максимальная скорость — 270 км/ч. В Минске эту модель можно купить за 54,5 тыс. долларов в эквиваленте, а базовая версия обойдется примерно в 40 тыс. долларов.







По данным Белорусской автомобильной ассоциации, продажи новых автомобилей в Беларуси выросли за четыре месяца 2018 года на 57%. Согласно прогнозам в целом по году авторынок может вырасти на 35% до 45—50 тыс. машин.





"Цивилизованный автомобильный бизнес в нашей стране в этом году показывает уверенный рост. Это дает перспективу продаж как представленным брендам в нашей стране, так и отечественному автопрому. Потому что, по нашим прогнозам, если те темпы прироста рынка, которые были за четыре месяца и превысили 50%, сохранятся даже с условием затухания, то в целом объем продаж новых автомобилей может достигнуть 45—50 тысяч новых автомобилей", — заявил председатель правления БАА Сергей Михневич 30 мая на пресс-конференции в Минске.