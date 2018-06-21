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Дата распечатки: 21.06.2018 15:59
 
21.06.2018 14:25 Общество

В колонии "Витьба-3" объявил голодовку британец Алан Смит, сообщила в соцсетях его жена

Минск, 21 июня. В исправительной колонии № 3 в поселке Витьба под Витебском объявил голодовку гражданин Великобритании Алан Смит. Об этом сообщила его жена Магдалена Волиньска в социальной сети "Фейсбук".

"Сегодня Алан объявил голодовку в ИК-3! — написала она. — Мы еще не знаем, что он требует. Это шокирующая и очень напряженная новость. Бог знает только, что происходит в этой тюрьме. Он должен быть выпущен через 3 месяца, и я не знаю, что толкнуло его на этот акт отчаяния".

В посольстве Великобритании БелаПАН сообщили, что информация о голодовке Алана Смита уточняется.

Тем временем жена осужденного британца сообщила газете "Новы час", что узнала о голодовке мужа от "семей других заключенных", с которыми обменивается информацией. Сама она последнее письмо от мужа получила в феврале. "Некоторое время назад ему отказали в передаче, которая ему положена по закону, — сказала Волиньска. — Но думаю, причина (голодовки. — БелаПАН.) в чем-то большем. Его уже наказали, лишив диетического питания, запретили ходить в спортзал. Также ему нельзя работать и звонить, не позволяют переписку. Даже его письма в адрес Лукашенко и в Верховный суд не выходят из колонии. Алан очень рассудительный, и думаю, что если он начал голодовку, на это были серьезные причины".

13 июля 2017 года суд Глубокского района Витебской области признал Алана Смита виновным в организации незаконной миграции в Евросоюз через Беларусь шести граждан Ирака и приговорил его к двум годам лишения свободы в условиях общего режима. Вместе с ним осуждены два белоруса — Арсений Рачковский и Ольга Граховская приговорены соответственно к трем годам семи месяцем лишения свободы в колонии строгого режима и трем годам и одному месяцу в колонии общего режима. В суде Смит заявлял, что считает приговор несправедливым и незаконным. По словам британца, его права многократно нарушались и он ни в чем не виновен.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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