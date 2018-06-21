Лукашенко запретил экспорт необработанных шкур КРС вне биржевых торгов

Минск, 21 июня. Александр Лукашенко запретил экспорт необработанных шкур крупного рогатого скота (КРС) без заключения сделок на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

Как сообщила пресс-служба президента, соответствующий декрет № 2 глава государства подписал 20 июня. Документ вносит изменение в декрет № 6 от 7 мая 2012 года "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности".

"Нормы декрета будут способствовать обеспечению загрузки производственных мощностей кожевенных предприятий путем максимальной переработки республиканских ресурсов кожевенного сырья для удовлетворения потребности в натуральных кожах организаций легкой промышленности", — отметила пресс-служба.

Ранее правительство продлило на полгода запрет на вывоз необработанных шкур КРС постановлением № 860 от 17 ноября 2017 года. Согласно ему временный запрет на вывоз необработанных шкур действовал с 20 ноября по 20 мая 2018 года. Следует отметить, что в 2016—2017 годах правительство также принимало подобные решения.



Власти объясняют необходимость установления запрета на вывоз необработанных шкур тем, что отечественные кожевенные предприятия нуждаются в сырье для производства готовой продукции.



Ситуация в кожевенной отрасли рассматривалась в сентябре 2017 года на заседании коллегии Комитета госконтроля. Представители КГК недоумевали по поводу того, что, несмотря на модернизацию кожевенных заводов и наличие сырья, доля отечественной кожи на внутреннем рынке составляет только четверть.



"Сложилась парадоксальная ситуация: сырье в стране есть, кожевенные заводы модернизированы, их мощности позволяют с хорошим качеством переработать все сырье, а отечественные обувь, мебель, одежду, галантерею и другие товары продолжают массово производить из импортной кожи. Доля отечественной кожи не превышает 25%, остальная завозится из-за границы", — подчеркнул глава КГК Леонид Анфимов.



По данным КГК, поручение главы государства об эффективной переработке всего заготавливаемого в стране кожсырья с последующим производством из него готовых товаров обеспечивается не в полной мере. "Из страны по-прежнему вывозятся необработанные шкуры крупного рогатого скота, экспорт которых за два последних года возрос более чем в пять раз", — сообщил комитет.



По мнению КГК, отсутствие должного взаимодействия предприятий-заготовителей и кожевенных заводов, нескоординированные действия органов госуправления позволяют организациям-посредникам скупать шкуры КРС у сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих предприятий, а затем со значительной надбавкой продавать их и за рубеж, и белорусским кожевенным заводам.



"Значительный объем кожсырья вывозится за границу с минимальной степенью обработки — в виде кожевенного полуфабриката. Как следствие, неэффективно используется отделочное оборудование кожзаводов, в том числе приобретенное в ходе модернизации. В 2016 году отделочные производства отрасли не были загружены и наполовину", — констатировал Комитет госконтроля.