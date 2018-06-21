Минприроды: В гибели рыбы на реке Гольшанка в Гродненской области виноват местный крахмальный завод

Минск, 21 июня. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды выявило причины гибели рыбы в реке Гольшанка в Гродненской области, сообщили БелаПАН в пресс-службе ведомства.



3 июня межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира обнаружила в Гольшанке мертвую рыбу, среди которой оказались особи занесенных в Красную книгу форели и речной миноги. Специалисты провели отбор проб поверхностных и сточных вод на пяти участках реки на территории Ошмянского и Воложинского районов, а также пробы сточных вод с ОАО "Гольшанский крахмальный завод".



"Исследования сточных вод завода зафиксировали превышение показателей биохимического потребления кислорода — 161 ПДК (предельно допустимая концентрация), химического потребления кислорода — 36 ПДК, по амоний-иону — 24 ПДК, по фосфат-иону — 21 ПДК, по взвешенным веществам — 6 ПДК. Причина превышения показателей — поступление в воду большого количества органических и биогенных веществ. Вместе с тем в реке выше места аварийного сброса показатели были в пределах нормы", — сообщили в пресс-службе.



Виновным признан Гольшанский крахмальный завод. По данному факту Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды начал административный процесс. Предварительный ущерб, причиненный окружающей среде, оценен в 2 тыс. 500 рублей. Заводу придется выплатить эту сумму плюс штрафные санкции, предусмотренные административным законодательством.