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Дата распечатки: 21.06.2018 17:27
 
21.06.2018 16:01 Общество, Экономика

Минтруда: Предложения о повышении пенсионного возраста для женщин в Беларуси не прорабатываются

Минск, 21 июня. Предложения о новом повышении пенсионного возраста для женщин в Беларуси не прорабатываются, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков 21 июня во время онлайн-конференции на сайте министерства.

"Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются. То же касается и темы изменения порядка выплат работающим пенсионерам — на сегодняшний день она не обсуждается", — подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, по информации БелаПАН, возможное повышение пенсионного возраста для женщин после 2022 года обсуждалось в начале июня в Совете Республики в рамках рассмотрения вопроса о дефиците Фонда социальной защиты населения. "Обеспечивать сбалансированность Фонда социальной защиты населения планируется за счет комплекса мер, в том числе путем переноса некоторых расходов фонда на республиканский бюджет", — сообщил БелаПАН собеседник в парламентских кругах, знакомый с итогами заседания группы экспертов в Совете Республики.

По его словам, на официальном уровне в связи с этим рассматривалась возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста для женщин. "Предложение, которое было озвучено в Совете Республики, заключается в том, чтобы продолжить повышение пенсионного возраста для женщин. Новый этап повышения пенсионного возраста в этом случае может начаться в 2023 году", — уточнил источник.

Первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. В результате за 2017—2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, мужчин — с 60 до 63 лет.
Алексей Александров, БелаПАН.

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Четверг, 21 Июнь 2018, 17:27
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