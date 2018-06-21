Минтруда: Предложения о повышении пенсионного возраста для женщин в Беларуси не прорабатываются

Минск, 21 июня. Предложения о новом повышении пенсионного возраста для женщин в Беларуси не прорабатываются, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков 21 июня во время онлайн-конференции на сайте министерства.



"Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются. То же касается и темы изменения порядка выплат работающим пенсионерам — на сегодняшний день она не обсуждается", — подчеркнул замминистра.



Как сообщалось, по информации БелаПАН, возможное повышение пенсионного возраста для женщин после 2022 года обсуждалось в начале июня в Совете Республики в рамках рассмотрения вопроса о дефиците Фонда социальной защиты населения. "Обеспечивать сбалансированность Фонда социальной защиты населения планируется за счет комплекса мер, в том числе путем переноса некоторых расходов фонда на республиканский бюджет", — сообщил БелаПАН собеседник в парламентских кругах, знакомый с итогами заседания группы экспертов в Совете Республики.



По его словам, на официальном уровне в связи с этим рассматривалась возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста для женщин. "Предложение, которое было озвучено в Совете Республики, заключается в том, чтобы продолжить повышение пенсионного возраста для женщин. Новый этап повышения пенсионного возраста в этом случае может начаться в 2023 году", — уточнил источник.



Первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. В результате за 2017—2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, мужчин — с 60 до 63 лет.