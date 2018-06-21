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Дата распечатки: 21.06.2018 17:27
 
21.06.2018 15:51 Общество

В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении дворника, который сбросил с 12-го этажа собаку

Гомель, 21 июня. В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении дворника, который сбросил собаку с 12-го этажа.

Инцидент произошел 18 июня на улице Ильича областного центра. Вечером местные жители нашли мертвую собаку с признаками падения с высоты. Сотрудники уголовного розыска и милиции общественной безопасности Новобелицкого РОВД Гомеля провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 41-летнего дворника поликлиники, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Ранее мужчина привлекался к ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе опроса дворник признался, что в подъезде ему повстречалась дворняга, которую он подобрал на руки и зачем-то поднял на 12-й этаж дома. На балконе общего пользования, с его слов, собака случайно выпала из его рук", — рассказал официальный представитель УВД Игорь Гришкевич.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по части 1 статьи 339/1 УК по факту жестокого обращения с животным, повлекшим его гибель. Проводится расследование.
Алена Германович, БелаПАН.

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