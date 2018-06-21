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Дата распечатки: 21.06.2018 20:33
 
21.06.2018 19:58 Общество

В Полоцке расследуется несколько коррупционных дел в отношении педагогов

Минск, 21 июня. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета расследуется ряд коррупционных дел в отношении преподавателей и руководства одного из учреждений образования района.

Как сообщили в УСК по Витебской области, основанием для возбуждения уголовных дел послужил материал проверки, поступивший из Полоцкого межрайонного Комитета государственного контроля.

Установлено, что директор, его заместитель и отдельные учителя школы в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах завышали себе педагогическую нагрузку путем включения в процесс обучения учеников, которые в действительности данное учреждение образования не посещали. Кроме того, в журналы индивидуальных и групповых учебных занятий вносились сведения о якобы посещении учениками факультативных занятий.

В большинстве случаев ранее посещавшие факультативные занятия ученики не отчислялись, а учителя для сохранения педагогической нагрузки, продолжали отмечать их в журналах индивидуальных учебных занятий по предметам и выставляли им отметки. Впоследствии данные из журналов индивидуальных учебных занятий включались в табели учета рабочего времени, по которым необоснованно начислялась и выплачивалась заработная плата.

Таким образом, сумма бюджетных средств незаконно выплаченных в качестве заработной платы педагогическим работникам, составила свыше 24 тыс. рублей.

Следователями предъявлено обвинение и завершено расследование уголовных дел о мошенничестве (ч. 1 ст. 209 УК) в отношении двух 50-летних учителей, похитивших более 600 рублей и 1.160 рублей соответственно. Обвиняемые признали вину, в полном объеме возместили причиненный ущерб.

Также передано прокурору для направления в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК в отношении 43-летнего заместителя директора учебного заведения, которая с сентября 2016-го по декабрь 2017 года путем злоупотребления служебными полномочиями совершила хищение на общую сумму более 1.200 рублей.

В настоящее время в производстве следователей Полоцкого МОСК находится семь уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями в отношении педагогов и директора школы.

Следователи проводят допросы учащихся и их родителей, очные ставки с фигурантами, принимают меры к возмещению ущерба.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Четверг, 21 Июнь 2018, 20:33
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