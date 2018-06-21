Постоянный совет ОДКБ рассмотрел проект Плана по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции

Минск, 21 июня. 21 июня в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности в Москве под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Постоянного совета ОДКБ с участием представителей государств и руководства секретариата.



Как сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, рассмотрен и доработан проект "Плана действий государств — членов ОДКБ по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года". Принято решение направить документ на внутригосударственное согласование.